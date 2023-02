Das ist mal ein anderer Rahmen für die Ehrung der Sportler und Sportlerinnen des Jahres: Am kommenden Freitag, 3. März, gibt es in Werther ein Mitmachkonzert mit der Kinderrockband „Krawallo“.

Mitmachkonzert und Sportlerehrung mit der Kinderrockband "Krawallo" in Werther

Die Kinderrockband Krawallo spielt am Freitag, 3. März, in Werther.

Los geht's um 16.30 Uhr in der Turnhalle an der Mühlenstraße. Geehrt (und gefeiert) wird an diesem Tag besonders eines: die Vielfalt.

Ein Zeichen gegen Rassismus

Die Grundschule Werther-Langenheide mitsamt ihrem Förderverein, die Einradfahrer des TV Werther, der Stadtsportverband und die Stadt Werther haben die Internationalen Wochen gegen Rassismus (rund um den Welt-Down-Tag am 21. März) zum Anlass genommen, die bekannte Band „Krawallo“ einzuladen.

Die setzt sich seit Jahren musikalisch mit ihren Aktionen für ein kunterbuntes Miteinander ein und war bereits mehrfach zu Gast in Werther. Einige Überraschungen sind geplant.

Auszeichnung für besondere Erfolge

Im späteren Verlauf der Veranstaltung erfolgt die Sportabzeichen-Verleihung 2022 sowie die Ehrung besonderer Sportler und Sportlerinnen aus Werther. Auf Hunger und Durst der Feiernden ist der Förderverein der Grundschule eingestellt und sorgt für Kuchen und Kaltgetränke. Der Erlös kommt den Kindern der Schule zugute.