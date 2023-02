"Damit Erdkröten, Molche und andere Amphibien die Laichgewässer sicher erreichen, werden an Straßen, die ihre angestammten Wanderwege zerschneiden, sogenannte Krötenzäune aufgestellt", berichtet Werthers Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus.

Alle(s) im Eimer

"Entlang dieser Begrenzungen sind ebenerdig Eimer eingegraben, in welche die Amphibien fallen und jeweils morgens sowie abends von Freiwilligen sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden." Für diese Aufgabe suchen die Naturschutzorganisation BUND und die Stadt Werther auch in diesem Jahr noch Helferinnen und Helfer.

Wer Interesse hat, sich am Amphibienschutz zu beteiligen, kann sich an Matthias Landwehr vom BUND (E-Mail [email protected]) oder an das Büro der Umweltbeauftragten (E-Mail [email protected] oder Telefon 05203/705-48) wenden. Hier gibt es detaillierte Informationen.