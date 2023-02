Der Krieg in der Ukraine hat auch Spuren in Werther hinterlassen. Bürgermeister Veith Lemmen lobt: "Die Menschen in Werther schenken Hoffnung und reagieren besonnen."

Lemmen erklärte: „Der durch Putin begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon ein Jahr. Wir erleben, dass ein geeintes Europa wichtig und keinesfalls selbstverständlich ist. Wir sind unseren Eltern und Großeltern dankbar, dass sie sich für Frieden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben."

Es schmerze zu sehen, dass offenbar einige Menschen nichts aus den Kriegen und Tragödien der Vergangenheit gelernt haben. "Jeden Tag sterben unschuldige Menschen in der Ukraine, viele von ihnen Kinder. Der Krieg muss beendet werden und die Ukraine frei sein", fordert der Bürgermeister.

Frieden und Freiheit in Europa und der Welt, das wünschten sich auch die Menschen in Werther, das liege aber nur zu geringem Teil in eigener Hand. "Umso dankbarer bin ich, dass die Menschen in Werther besonnen reagieren und gemeinsam Geflüchteten Menschen aus der Ukraine Hoffnung geben und Unterschlupf bieten. Damit setzen wir in Werther ein kleines, aber wichtiges Zeichen für Menschlichkeit und Frieden. Auch in schweren Zeiten werden wir weiter helfend und solidarisch zusammenstehen.“