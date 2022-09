Werthers Graffiti sind nun weltweit zu sehen

Werthers Skatehalle ist längst auch bekannt für die wechselnden Graffiti. Die kann man jetzt sogar in einer Online-Ausstellung bestaunen.

Zum 20-Jährigen Jubiläum der „Hall of Fame“ ist eine Online-Ausstellung gestartet

Mit dem Auftauchen der Graffiti-Kunst an Werthers Skaterhalle rund um die Jahrtausendwende waren damals viele Bürger nicht einverstanden. Sie sahen es als „Schmierereien“ an, die an markanten Gebäuden der Stadt ohnehin nichts zu suchen hätten. Im Laufe der Jahre haben sich diese Ansichten jedoch spürbar geändert.