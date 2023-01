Werthers Sternsinger sind bereit

Werther

Richtig stolz stehen sie da in ihren schmuckvollen Gewändern, natürlich ausgestattet mit Kronen und dem symbolischen Stern, dem sie folgen werden: Emilia, Sten und Theo gehören zu den fast 60 Sternsingern, die sich an diesem Samstag, 7. Januar, auf den Weg durch Werther machen, um den Haushalten Segen zu spenden und für bedürftige Kinder zu sammeln. Am Mittwoch sind sie zum Vorbereitungstreffen ins evangelische Gemeindehaus gekommen.

Von Volker Hagemann