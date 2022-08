Ausstellung „Neue Anfänge 1919/1945“ wird am Sonntag in Werther eröffnet

Werther

Eine Ausstellung, die einen weiten Bogen schlägt – vom jungen Maler um die 30 zum Spätwerk –, die „zwei ganz unterschiedliche Episoden im Leben des Künstlers zeigt“, wie David Riedel, Leiter des Böckstiegel-Museums in Werther am Donnerstag bei der Vorschau zur neuen Ausstellung sagte. Von diesem Sonntag, 21. August, an geht es um „Peter August Böckstiegel – Neue Anfänge 1919/1945“.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold