Familienbetrieb umfährt die Krisen

Bei vielen Autohändlern hatten sich Schauräume und Verkaufsplätze in den vergangenen Monaten auffallend geleert - ohne, dass Nachschub anrollte. Rohstoffknappheit, Fachkräftemangel und damit Lieferengpässe bremsten das Neuwagengeschäft, Gebrauchtwagen erfreuen sich großer Nachfrage. Jetzt wiederum sorgen Inflation und steigende Energiekosten für Sparzwang bei vielen Kaufinteressenten. Von so viel Gegenwind verschont geblieben ist bislang Autohändler Sebastian Uphaus aus Werther. Sein Unternehmen Uphaus Mobility verzeichnet seit Jahren zweistelliges Wachstum. Gibt’s dafür ein Geheimrezept?

„Nein, natürlich nicht“, beteuert Sebastian Uphaus lachend. Der 43-Jährige ist ein eher zurückhaltender Typ. Mit den guten Zahlen der vergangenen Jahre würde er am liebsten gar nicht hausieren gehen: Doch durchschnittlich zwölf Prozent Umsatzwachstum seit 2018 für Uphaus Mobility mit Standorten in Werther und Halle - das hat sich herumgesprochen. In einer Branchenerhebung erhält der familiär geführte Betrieb die Auszeichnung „Wachstumschampion“ in der Kategorie „Automobil (Hersteller, Zulieferer und Handel)“. Damit ist das Unternehmen eines von 500 in Deutschland, die es in diesem Jahr auf eine Bestenliste des Münchner Rechercheinstituts Fact Field für das Wirtschafts- und Karriereportal FOCUS-Business geschafft haben.