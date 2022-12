Wie ein wichtiger Treffpunkt mit viel Einsatz am Laufen gehalten wird

Werther-Häger

Der gemütlich-entspannte Plausch zum nahenden Jahresausklang kam gut an. Kunden, Freunde und Bekannte haben sich am Tag vor Heiligabend am und im Dorf-Laden Häger getroffen. Zu Bratwurst, Püfferchen und Glühwein - und zu einem Rückblick und Ausblick. Denn die vergangenen Monate hatten es für das Lädchen durchaus in sich.

Von Malte Krammenschneider