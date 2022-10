Wie kleine Päckchen für riesige Freude sorgen

Ein Teddy, Buntstifte, Schokolade: Es reicht schon ein Pappkarton, gefüllt mit schönen und nützlichen Dingen: Wie leicht es hierzulande sein kann, selbst mit kleinsten Dingen bedürftigen Kindern in anderen Ländern eine riesengroße Freude zu bereiten, das zeigt immer wieder die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Das Helfer-Team aus dem Altkreis Halle ruft dazu auf, sich mit einem Päckchen zu beteiligen - und Mitinitiatorin Katja Kreft aus Häger berichtet sogar von einer rührenden Rückmeldung aus dem Vorjahr.

"Weihnachten im Schuhkarton": Helfer aus dem Altkreis Halle koordinieren Spendenaktion für Kinder in Osteuropa

"Weihnachten im Schuhkarton": Diese Kinder freuen sich riesig über ihr Geschenk. Das Foto stammt von einer Verteilaktion vor einigen Jahren in Rumänien.

Ein Kuscheltier, ein Spielzeugauto, vielleicht Buntstifte und Schokolade: Was hierzulande teilweise als "Kleinigkeit" gilt, das stellt für viele Kinder in ärmeren Ländern eine regelrechte Kostbarkeit dar, an die sie sonst kaum herankämen - meist unerschwinglich sind solche Dinge, wenn überhaupt erhältlich.