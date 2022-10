„Wir brauchen dringend etwas fürs Herz!“

Stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung soll es in Werther auch in diesem Jahr geben – dennoch will die Stadt Strom sparen

Werther

Der Herbsttreff „Goldener Oktober“ in Werther ist gerade ausgeklungen, da richten sich die Blicke schon Richtung Adventszeit – zumindest was die Planung betrifft. Denn in vielen Städten und Gemeinden wird diskutiert: Wie sollte die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr aussehen? Muss angesichts drastisch steigender Energiekosten auch hier der Rotstift angesetzt werden? Vertreter der Stadt und der Werbegemeinschaft Werther haben sich jetzt auf der Beiratssitzung der Werbegemeinschaft zu diesem Thema beratschlagt.

Von Volker Hagemann