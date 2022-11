"Wir können unseren bescheidenen Teil zum Frieden beitragen"

Zwei Jahre in Folge musste die sonst große Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auch in Werther pandemiebedingt auf ein Minimum reduziert werden. Doch in diesem Jahr sind nun wieder in und an der St.-Jacobi-Kirche zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Vereine und Verbände, Schulen, des Rates und Verwaltung zusammengekommen.

Volkstrauertag: Gedenken in Werther findet endlich wieder in umfassender Form statt

In dem stimmungsvollen Gottesdienst in der St.-Jacobi-Kirche ging Pastor Hartmut Splitter auf das biblische Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter ein. Darin geht es um Gottes Erhörung von Gebeten.

Splitter stellte Bezüge zu aktuellen Geschehnissen her: Demnach neigten Menschen generell dazu, an einem aktuell bestehenden vermeintlich positiven Zustand (etwa Beruf, Gesundheit oder Besitz) festhalten zu wollen. Dabei würden sie aber nicht bedenken, dass Gott oft etwas ganz Anderes für die Menschen bereithält, um ihn näher zu sich selbst und zu Gott zu bringen.

In den von Hartmut Splitter genannten Beispielen stellten Menschen im Nachhinein fest, dass das, was ihnen zunächst als großes Unrecht erschien, dennoch für ihr Leben einen Gewinn bringen konnte. Der am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus hingerichtete evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer fasste es so zusammen: „Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen.“

Der Gottesdienst wurde begleitet vom Posaunenchor unter der Leitung von Katrin Hirth und vom Männergesangverein „Liedertafel“ 1865 Werther unter der Leitung von Volker Schrewe. Die Orgel spielte Ursula Schmolke.

In stillem Gedenken an alle Opfer von Krieg und anderer Gewalt. Foto: Bianca Meier

Traditionell kamen die Besucher anschließend zur Kranzniederlegung durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Werther am Ehrenmal der Kirche, ebenfalls musikalisch von Posaunenchor und Männergesangverein begleitet.

Die Bedeutung des Volkstrauertags in heutiger Zeit erklärte Bürgermeister Veith Lemmen, der seine Rede in Trauer, Zweifel und Hoffnung gliederte. "Menschen jedes Geschlechts und Alters sind Opfer, vor allem auch Kinder. Die Bilder aus der Ukraine, dem Iran und vielen anderen Krisengebieten machen betroffen, traurig und fassungslos. Ebenso wie die Erinnerungen an das Kriegs- und Katastrophenleid, das sich in Werther, Deutschland und der Welt in die Erinnerung eingebrannt hat", betonte Lemmen.

"Zweifel an der Vernunft der Menschheit kommen allerdings auf, wenn aus diesem Leid und Irrsinn nicht gelernt wird und nun wieder Krieg in Europa herrscht", so der Bürgermeister weiter. Er hob daher die Bedeutung des Gedenkens am Volkstrauertag hervor, da bald die letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs sowie die Überlebenden des Holocaust nicht mehr selbst berichten könnten: „Der Mensch neigt offenbar dazu, das Leid von Gewalt und Krieg zu vergessen, wenn es ihm nicht immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird.“

Ehrenmal vor der St.-Jacobi-Kirche. Foto: Bianca Meier

Doch er machte auch Hoffnung: „Wir können in Werther nicht alleine die Welt retten, aber wir können unseren bescheidenen Teil beitragen. Indem wir durch Zusammenhalt die Demokratie schützen, Nächstenliebe hochhalten, Geflüchteten helfen und unseren Teil zum Schutz des Planeten beitragen, um neue Konflikte zu verhindern."

"Besonders dankbar bin ich, dass über all die Jahre und auch heute das Gedenken am Volkstrauertag in Werther breit durch Feuerwehr, Verbände, Vereine, Kirchengemeinden, Politik und Verwaltung – also die Stadtgesellschaft - getragen wird. Dieses Bewusstsein, das aktive Ehrenamt und der Zusammenhalt schützen uns am besten vor Krieg und Gewalt“, gab sich Veith Lemmen abschließend zuversichtlich.

Posaunenchor und Männergesangverein begleiteten die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag auch musikalisch. Foto: Bianca Meier

Die gesamte Veranstaltung vermittelte einen Lichtblick von Zusammenhalt, Nächstenliebe und Versöhnung in diesen schwierigen Zeiten. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung bestand die Möglichkeit, an einer Mitmach-Aktion der Landfrauen Werther teilzunehmen: Die Besucher schrieben Gedanken und Emotionen auf Baumscheiben; diese werden im Nachgang an öffentlich zugänglicher Stelle aufgehängt.

Veith Lemmen kündigte darüber hinaus an, dass es eine kurzfristige Nachlese mit den Vereinen bezüglich der künftigen Form und Ausrichtung der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag geben solle.