Wissenswertes am Kamin

Die beliebten Vortragsnachmittage „Kamingespräche“ kehren zu ihrem 21. Geburtstag wieder an ihren „Geburtsort“, das Haus Tiefenstraße, zurück. Die Moderatoren Willi Rose und Rolf Düfelmeyer haben in ihrer „Ideenkiste“ gekramt und für das Winterhalbjahr 2022/2023 erneut ein interessantes und vielfältiges Programm zusammengestellt.

„Es wird auch wieder eine schöne Tasse Kaffee geben, aus organisatorischen Gründen allerdings ohne Kuchen“, verspricht Rolf Düfelmeyer. Unter dem Motto „Interessieren – Informieren – Diskutieren!“ starten die „Kamingespräche“ in diesem Jahr bereits Ende September.

Pflegegrad: Am 26. September um 15 Uhr informiert das Leitungsteam der Diakoniestation Werther, Britta Kissing und Bastian Hlawatsch, darüber, welche Veränderungen es in der Pflege gibt. Die beiden Fachleute behandeln alle wichtigen Fragen um das Thema Pflege, wie zum Beispiel die geänderte Einteilung in Pflegegrade oder die angemessenere Berücksichtigung Demenzkranker.

Geschichtsportal: Zur Wissenserweiterung in Bereich regionale Geschichte möchte das Geschichtsportal in Werther beitragen. „Projektleiter Ulrich Maaß hatte angeboten, das Portal vorzustellen“, sagt Willi Rose. Den Einblick in die Arbeit der zehnköpfigen Arbeitsgruppe gibt es am 7. November.

Physiotherapie: „Wir möchten, dass es Ihnen gut geht…!“ – unter dieser Überschrift informieren die Physiotherapeuten Hilke Engel-Majer und Markus Majer aus Werther am 5. Dezember über das vielfältige Aufgabenspektrum und die Behandlungsfelder einer Physiotherapie-Praxis, von Spiraldynamik bis zu Sport-Reha-Maßnahmen.

Widerstand: „Der Krieg gegen die Ukraine macht es deutlich: Dietrich Bonhoeffer ist kein alter Hut“, davon ist Referent Rolf Düfelmeyer überzeugt. Sein Thema ist am 9. Januar 2023 der evangelische Theologe und seine widersprüchliche Zerrissenheit zwischen (gewaltsamem) Widerstand und unbedingtem Pazifismus.

Streifzug: Auf einen bebilderten Streifzug durch Werther nehmen Willi Rose und Rolf Düfelmeyer am 6. Februar alle Interessierten mit. Dabei kann jede und jeder „interaktiv“ persönliche Erinnerungen und Erlebnisse einbringen.

Spuren: Mehr als 100 Menschen, die keine Angehörigen haben, werden jedes Jahr allein in Bielefeld anonym bestattet. Um die Namen dieser Menschen ein letztes Mal öffentlich zu nennen und Nachbarn oder Kollegen eine Möglichkeit zur Verabschiedung zu geben, wurde 2013 die „Initiative Unbedacht Verstorbene – Jeder Mensch hinterlässt eine Spur“ gegründet. Sozialpfarrer Matthias Blomeier aus dem Kirchenkreis Bielefeld berichtet am 6. März über die Arbeit dieser Initiative.

„Röhre“: So mancher Arztbesuch endet mit einer Überweisung zum CT oder MRT „in die Röhre“. Das erzeugt bei manchem Patienten bereits im Vorfeld stärkeres Herzklopfen. Doch was passiert da eigentlich? Dr. Matthias Strathmann, Arzt i.R., wird am 3. April darüber aufklären und dadurch so manche Sorge entkräften.

Ausflug: „Traditionell steht am Ende unsere Gesprächsreihe ein Ausflug. Diesmal in meine Heimatstadt Herford“, freut sich Rolf Düfelmeyer. Am 8. Mai geht es um 13.45 Uhr in Fahrgemeinschaften nach „Sankta Herfordia“. Die Führung durch die von zahlreichen Kirchen geprägte, geschichtsträchtige Stadt, die ihre Gründung einem Frauenkloster verdankt, übernimmt ein Rolf Düfelmeyer persönlich bekannter Stadtführer. Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken können sich die Teilnehmer über die gewonnenen Eindrücke austauschen. Der Kostenbeitrag für die Führung liegt bei 2,50 €, die Teilnehmerzahl ist auf 25-30 Personen begrenzt (maßgeblich ist die Reihenfolge der Anmeldung).