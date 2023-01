Wo demnächst die Bagger anrollen

Werther

"Uns dürfte so schnell nicht langweilig werden", sagt Jens Kreiensiek augenzwinkernd. Denn neben den anstehenden Wohn- und anderen Hochbauprojekten werden sich Werthers Bauamtsleiter und seine Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr auch wieder mit einigen Straßenbaumaßnahmen beschäftigen. Umbau, Ausbau und Sanierung stehen an mehreren Stellen im Stadtgebiet an.

Von Volker Hagemann