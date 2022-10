Wo sich im Alltag und Haushalt noch sparen lässt

„Alles, was nichts kostet, lädt zur Verschwendung ein“, sagt Jochen Dammeyer zur Einleitung einer Diskussion über das Energiesparen im Alltag. Lediglich zehn Interessierte sind der Einladung des Heimatvereins Häger in die Gaststätte Weinhorst gefolgt. „Viele können es wohl nicht mehr hören“, mutmaßt eine Dame, eine optimistischere Auffassung lautet: „Alle wissen Bescheid und sparen eifrig Energie“. Trotz der mickrigen Resonanz: Das Thema dürfte für ganz viele Menschen interessant sein.

Bei der Waschmaschine reichen in der Regel Temperaturen von 30 bis 40 Grad völlig aus, sagen viele Fachleute. Das spart im Laufe des Jahres viel Energie.

Nach Ansicht von Jochen Dammeyer gilt nach wie vor, was der amerikanische Ökonom Dennis Meadows vor 50 Jahren in „Die Grenzen des Wachstums“ behauptet hat: Ein Leben auf Kosten zukünftiger Generationen sei nicht vertretbar, Abstriche vom Wohlstand unvermeidlich. Menschliches Glück sei nicht mit Wachstum gleichzusetzen, auch wenn man in den letzten 200 Jahren diesen Eindruck gewinnen konnte, betont Dammeyer.