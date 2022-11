Ein ganz persönlicher "Nachhilfe-Lehrer"

Ein erfolgreiches Generationen-Projekt, das die Pandemie abrupt beendet hat, nimmt wieder Fahrt auf. Schüler des Evangelischen Gymnasiums Werther bieten Senioren in bewährter 1:1-Betreuung Hilfe bei allen Fragen rund um Handy, Tablet und Computer an.

Projekt Technik-Tandem - Schüler des Evangelischen Gymnasiums Werther bieten Senioren Hilfe bei Fragen rund um Handy, Tablet und Computer an

Geboren wurde die Idee 2018. Jochen Dammeyer aus Häger, pensionierter IT-Experte, war und ist es ein Anliegen, älteren Menschen den Weg in die digitale Welt zu ebnen, die unendliche Möglichkeiten eröffnet. Dass Frontalvorträge die vielen und vor allem vielfältigen Fragen nicht beantworten können, musste er genauso erfahren wie Claudia Seidel, Leiterin des Hauses Tiefenstraße. Auch die hatte in dieser Richtung bereits thematische Vorstöße gewagt. Mit mäßigem Erfolg. Für jeden einen ganz persönlichen Nachhilfelehrer, der am eigenen Gerät im eigenen Tempo erklärt, worauf es ankommt oder wo es hakt – das wär’s.