Zusammen ist man weniger allein

Jule Wellerdiek (25) aus Werther liest in der Grundschule Hörste aus ihrem Erstlingswerk „Holgers Haus“

Werther/Halle-Hörste

Freundschaft, das bedeutet auch, Zugeständnisse zu machen. Jule Wellerdiek aus Werther hat dieses große Thema in einem Kinderbuch verarbeitet: Mit „Holgers Haus“ hat sie ihr Erstlingswerk geschrieben. Daraus hat sie jetzt eine erste Kostprobe gegeben – in Form einer kleinen Lesung in der Grundschule Hörste.

Von Sandra Homann