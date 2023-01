Zwischen Befreiungsschlag und Abwarten

Werther

„Der Mangel an Nachwuchs und der Fachkräftemangel machen auch vor der Kirche nicht Halt“, sagt Pfarrer Holger Hanke. Gleich fünf hauptamtliche Stellen muss die Evangelische Kirchengemeinde Werther in diesem Jahr neu besetzen, allesamt entscheidende Positionen. Und das ist längst nicht in allen Fällen so einfach. Für eine Pfarrstelle herrscht noch Unsicherheit, wie es weitergehen könnte.

Von Volker Hagemann