Werther: zwölf Tonnen Äpfel im Stau

Donnerstag, früher Abend. An der Rotenhagener Straße stehen zwölf Tonnen Äpfel im Stau. Es ist Anliefertermin auf dem Hof Werthland, der dieses Jahr mit dem Saftpressen kaum nachkommt.

Wer Saft von Werthland will, braucht Geduld

Immer wieder steht der Hof voll: So einen Andrang haben Erik Schräder (57) und sein Sohn Niels (28) noch nicht erlebt. Seit 2014 läuft in der Apfelsaison ihre Presse.

„So etwas hatten wir wirklich noch nie.“ Erik Schräder und sein Sohn Niels blicken selbst ungläubig und mit noch etwas Müdigkeit in den Knochen auf die Apfelmengen, die sich am nächsten Morgen - wieder einmal - auf ihrem Hof in jeder nur verfügbaren Kiste stapeln. Seit 2014 ist ihre Apfelpresse jeden Herbst im Einsatz. Sie haben entsprechend auch schon erntestarke Jahre erlebt. "Aber das hier ist unglaublich."