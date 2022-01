Westerfellhaus abberufen

Andreas Westerfellhaus (65) hat Knall auf Fall seine Abberufung als Pflegebeauftragter der Bundesregierung erhalten. Der examinierte Pfleger, Betriebswirt und Gesundheitspädagoge aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) bestätigte am Sonntag Berichte, wonach er seine Entlassung als Staatssekretär schriftlich am 3. Januar bekommen habe.

Pflegebeauftragter der Bundesregierung erhält seine Entlassung per Brief

Die Entscheidung habe ihn überrascht, zumal er mit dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch in gutem Kontakt gestanden habe, sagte Westerfellhaus am Sonntag. Öffentlich bekanntgemacht hat Lauterbach die Entlassung des Pflegebeauftragen bislang nicht. Auf der amtlichen Internetseite des Pflegebeauftragten heißt es lediglich: „Die Amtszeit des Pflegebevollmächtigten Andreas Westerfellhaus endete Ende 2021. Es ist davon auszugehen, dass in Kürze das Kabinett auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministers eine neue Pflegebevollmächtigte bzw. einen neuen Pflegebevollmächtigten ernennen wird.“ Nach Informationen von Westerfellhaus soll die Personalie an diesem Mittwoch im Kabinett auf der Tagesordnung stehen.