Wichtig für Jäger: Ein Notfallkoffer für den Hund

Früher wurden im Mai bereits die ersten Böcke am Teich präsentiert, doch diese Zeiten sind vorbei. Stattdessen trifft sich der Hegering Steinhagen seit einigen Jahren zum „Tag am Teich“, immer mit wechselndem Thema.

Hegering Steinhagen organisierte informativen „Tag am Teich“

Tierärztin Mareike Wichmann zeigte mit tatkräftiger Unterstützung ihres Hundes Hermann, wie Erste Hilfe an den Vierbeinern geleistet wird.

Ein Messerschleifer war bereits zu Gast, eine Kräuterfrau teilte ihr Wissen mit den Jägern – und in diesem Jahr ist es mit Mareike Wichmann eine Tierärztin, die den Gästen am Ellerbrok-Hegeringsteich zeigt, wie sie Erste Hilfe an ihrem Jagdhund leisten können.