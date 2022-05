Wie Alltägliches zu Kunst reift

Denn die heute 70-jährige Bielefelderin ist zwar in Oerlinghausen geboren, doch in Künsebeck aufgewachsen. Im Laufe ihrer langen künstlerischen Tätigkeit hat sie auch schon in Halle ausgestellt, unter anderem bei der Eröffnung der TWO-Zentrale am Gartnischer Weg vor vier Jahren. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie war ursprünglich im Januar geplant, war aber wegen der Corona-Lage ins Frühjahr verschoben worden. Die Einführungsrede bei der Vernissage am Sonntag wird der Leiter der Sparte Kunst bei der Kunst- und Musikschule Bielefeld, Dietrich Schulze, halten. Er kennt Brigitte Fuhrmann-Mau sehr gut. Denn mehr als 30 Jahre ist sie als Lehrerin an der Schule tätig, die mittlerweile nicht nur Kinder und Jugendliche an Kunst heranführt, sondern seit einiger Zeit auch für Erwachsene Kurse anbietet. Nach einem Studium der Malerei und des Textildesigns an der Fachhochschule Bielefeld in den 70er Jahren hat Brigitte Fuhrmann-Mau neben ihrer Lehrtätigkeit an der Musik- und Kunstschule, bei Sommerakademien in Paderborn und Bielefeld und als freie Mitarbeiterin in der Kunsthalle Bielefeld sowie als Mitglied im Berufsverband bildender Künstler sowie in der Kunstagentur Hoffmann immer wieder an ihrem eigenen künstlerischen Weg im Atelier gearbeitet. Wobei sie die Aussage des berühmten Joseph Beuys ganz gut nachvollziehen kann, der über seine Lehrtätigkeit in Düsseldorf mal gesagt hat, dass seine Tätigkeit als Lehrer der größte Teil seiner künstlerischen Arbeit sei.

