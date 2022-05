Wie Klute gegen den SPD-Trend punktet

Dem politischen Tod war Thorsten Klute im vergangenen Herbst beim Nominierungsparteitag der SPD noch knapp von der Schüppe gesprungen. Um so erstaunlicher ist, wie der Versmolder jetzt gegen den negativen SPD-Trend im Wahlkreis 94 persönlich punkten konnte.

Ob sich Wahlsieger Thorsten Klute am Sonntagabend wohl noch an den besonderen im vergangenen Herbst erinnert hat, als er bei der entscheidenden SPD-Wahlversammlung dem politischen Tod so gerade noch von der Schippe gesprungen war?