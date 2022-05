Wieviel kostet der Verkehrsversuch?

Werther

Etwa 100 Meter Einbahnstraße auf einem Abschnitt der Ravensberger Straße: Auch diese geplante Maßnahme könnte im Idealfall zu einer Entzerrung der oft turbulenten Verkehrssituation in Werthers Innenstadt beitragen – so hofft es jedenfalls die politische Mehrheit in Ausschüssen und Stadtrat. Aber was kostet dieser Verkehrsversuch überhaupt?

Von Volker Hagemann