Willi Schwede wird 95

Es ist ein besonderer Geburtstag, den Willi Schwede an diesem Samstag feiert. Er wird 95 Jahre alt. „Ja, es ist wirklich ein Wunder, dass ich so alt geworden bin“, sagt der Jubilar und schmunzelt. Das sei ein langer Weg gewesen.

Willi Schwede blickt an seinem 95. Geburtstag auf ein bewegtes Leben zurück.

Er richtet sich in seinem gemütlichen Pflegebett im Wohnzimmer auf, die wachen Augen strahlen und er beginnt zu erzählen. Geboren wurde er in Bottrop als Sohn eines Bergbauarbeiters. Die Familie zog nach Alt-Drewitz bei Küstrin, östlich der Oder, wo sie eine Landwirtschaft betrieb. Nach dem Militärdienst arbeitete er in den Nachkriegsjahren auf Bauernhöfen bei Wolfenbüttel, bevor er nach Bielefeld gelangte.