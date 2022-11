Winterfest mit Sauna und Musik

Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock und DLRG feiern am Samstag, 17. Dezember, im Gartenhallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein Winterfest mit allem, was dazu gehört – das feiern die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock am Samstag, 17. Dezember, gemeinsam mit der DLRG-Ortsgruppe am und im Gartenhallenbad. Dazu sind Jung und Alt eingeladen.