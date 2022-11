Winterzauber lockt auf die Senne-Alm

Die Fußballabteilung des Polizei-Sport-Vereins (PSV) Stukenbrock-Senne bietet am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, jeweils ab 14 Uhr auf der Senne-Alm den „Winterzauber“.

Am Lippstädter Weg 96 gibt es einen Kreativmarkt und warme und kalten Getränken, sowie mit Kaffee und Kuchen. „Winterzauber auf der Senne-Alm“ heißt es erneut.

Den Kreativmarkt, zu dem Selbstgebasteltes und weitere schöne Accessoires angeboten werden, hat wie im Vorjahr Irmgard Schulz organisiert. Neben Glühwein, Kakao, Kuchen und warmen Speisen wird das gesellige Beisammensein wieder Bestandteil an den Nachmittagen sein.

Wegen des Erfolges im Vorjahr wird diesmal der Winterzauber an zwei Tagen angeboten. „Unsere Besucher und Gäste weisen wir darauf hin, dass auf der Senne-Alm keine Parkmöglichkeit besteht. Bitte parken Sie an den umliegenden Parkplätzen oder kommen Sie mit dem Fahrrad“, sagt Ulf Gansauge, Abteilungsleiter Fußball. Die Aussteller bieten kreative Dinge wie Gestecke, Kerzen, Kissen und Weihnachtsdeko an. Für die Kinder gibt es eine Tombola und Bastelstände.