"Wir erwarten jede erdenkliche Unterstützung"

Zur Realschule: Steinhagener Fraktionen schreiben an die Landesregierung

Steinhagen

Nun machen sich die fünf Steinhagener Ratsfraktionen gemeinsam stark für die Realschule: Sie haben einen Brief an die Landesregierung verfasst, in dem sie jede erdenkliche Unterstützung fordern, um dem Elternwillen mit der Genehmigung eines vierten Zuges im nächsten fünften Jahrgang Genüge zu tun.

Bearbeitet von Annemarie Bluhm-Weinhold