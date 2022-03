"Wir haben das gut gewuppt"

Ehrlich Brothers beenden lange Pandemie-Pause in der Haller OWL-Arena

Halle

Vier Monate ist es in der Haller OWL-Arena pandemiebedingt still gewesen. Umso lauter ist der Applaus, mit denen die insgesamt 14.000 Zuschauer die Ehrlich Brothers bei ihren vier Auftritten am Wochenende feiern.

Von Sören Voss