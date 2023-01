„Wir verdrehen die Überlieferung“

Schauspiel „The Who and the What“ von Ayad Akhtar beim Kulturwerk Steinhagen

Steinhagen

Das Bühnenbild besteht aus einem an Orientteppiche erinnernden Vorhang und fünf Stühlen, auf denen die Schauspieler immer dann sichtbar Platz nehmen, wenn sie gerade nichts zu sagen haben. Es wird weder gesungen noch getanzt, sondern ausschließlich gesprochen. Die Dialoge bergen allerdings gesellschaftlichen Zündstoff, schließlich geht es um nichts weniger als Kritik am Bild des Propheten Mohamed, für das nicht wenige Eiferer das Deutungsmonopol beanspruchen. Das Stück "The Who and the What" von Ayad Akhtar wurde jetzt im Steinhagener Kulturwerk aufgeführt.

Von Johannes Gerhards