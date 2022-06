„Wir wollen die Uni-Linie auch“

Steinhagen

Die direkte Verbindung zwischen Steinhagen und dem Hochschulcampus in Bielefeld soll kommen – und zwar nicht erst in ferner Zukunft. Die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung sind sich einig darüber, dass sie die Linie, die im Bielefelder Nahverkehrsplan offenbar eine nicht so hohe Priorität genießt, vorantreiben wollen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold