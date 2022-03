Wo die Leberblümchen blühen

Wanderungen mit besonderem Naturerlebnis durch den Jakobsberg in Amshausen

Steinhagen

Wer das Leberblümchen sehen will, der kann nach Schloss Neuschwanstein oder in die Alpen fahren – oder durch den Teuto wandern. In Amshausen zeigt der Jakobsberg derzeit, warum er auch den Namen Leberblümchenberg trägt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold