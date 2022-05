Wege durch das Land: Wo hört der Spaß auf?

Als Russlands Krieg gegen die Ukraine am 24. Februar begann, hätte man das Motto noch ändern können, aber natürlich nicht das Programm. „Einfach ‚Krieg und Frieden‘ drüber zu schreiben, das wäre zu platt“, sagte von Bockum Dolffs am Samstagabend in der Gütersloher Tanzschule Stüwe-Weissenberg am Rande der Eröffnung des regionalen Literatur- und Musikfestivals.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar