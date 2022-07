Wohnhaus-Fassade in Flammen

Feuerwehr verhindert in Halle in letzter Minute Schlimmeres

Halle

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, und das war auch gut so: Montagabend haben Einsatzkräfte in Halle in letzter Minute verhindert, dass ein Mehrfamilienhaus an der Mönchstraße in Flammen aufgeht.

Von Margit Brand