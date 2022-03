Wohnraum für Frauen und Kinder gesucht

Nach der ersten erfolgreichen Hilfsaktion folgt sogleich die nächste. Der Transport, an dem auch das Annette-Schlichte-Haus auf dem Ströhen und viele Steinhagener Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren, ist am Mittwochabend gut an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen. Auf der nächsten Tour sollen Flüchtlinge mit nach OWL gebracht werden.

An der Grenze zur Ukraine haben Initiator Maximilian Heiler und sein Team die Spenden in vier ukrainische Sprinter verladen, die nach Lemberg gefahren sind. Von dort aus werden die Hilfsgüter in das ganze Land verteilt. „Riesen-Respekt an alle polnischen Helfer und Helferinnen. Was wir hier an Engagement und Organisation gesehen haben, ist nicht zu beschreiben und dies alles in so kurzer Zeit! Einfach unfassbar“, sagt Maximilian Heiler und bedankt sich bei allen heimischen Spendern.

Indes steht schon die nächste Hilfsaktion an. Neben den unzähligen Sachspenden haben die Helfer auch 10.000 Euro an Spendengeldern erhalten. Von denen haben sie ordentlich eingekauft und bringen nun einen ganzen Bus voll mit Hilfsgüter nach Polen. Am Sonntag geht es los. „Weitere Spenden sind nicht mehr erforderlich“, sagt Angela Lambracht vom Team im Annette-Schlichte-Haus. Wohl aber Wohnraum.

Zwei ukrainische Frauen fahren mit als Helferinnen

Denn auf dem Rückweg sollen Flüchtlinge mitgenommen werden. Maximilian Heiler schildert: „Eines der größten Probleme vor Ort ist, dass die Frauen und Kinder alleine über die Grenze kommen und hilflos sind. Die Frauen sind natürlich verängstigt, und wir können nicht mit ihnen kommunizieren.“ Deshalb fahren zwei ukrainisch sprechende Frauen mit, um den Frauen und Kindern zu helfen. Auch der Busfahrer hat Familie vor Ort.

„Diese Menschen habe nicht nur ihre Heimat und schlicht alles verloren, sondern haben Angst, um ihre Männer und Lieben, die sie zurücklassen mussten“, so Heiler. Gesucht werden nun Unterkünfte: „Ankunft ist nach aktuellem Stand wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch. Es wäre schön, wenn sich Familien melden, die Schlafplätze zur Verfügung stellen möchten“, sagt Angela Lambracht.

Benötigt werden zur Planung die Kontaktdaten der Gastgeber und Angaben darüber, wie viele Plätze wie lange angeboten werden können. Angela Lambracht macht auch darauf aufmerksam, dass die Flüchtlinge eventuell auch Hilfe bei Behördengängen benötigen: „Wir werden da unterstützen, aber vielleicht nicht alles abfangen können“, erklärt sie. Wer Unterkünfte hat, kann sich bei Maximilian Heiler unter folgender E-Mail-Adresse melden: ukrainehilfeheiler@gmail.com.