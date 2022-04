Zehn Wohnungen und Platz für die Johanniter

Zwischen Jöllenbecker Straße und Rodderheide in Werther will die Grundstückseigentümerin eine Baulücke schließen

Werther

Für weiteren Wohnraum und Gewerbeflächen möglichst auch Baulücken nutzen – Stichwort Nachverdichtung: Was sich Politik und Verwaltung auf die Fahnen geschrieben haben – auch am Wertheraner Stadtrand soll das umgesetzt werden: An der Jöllenbecker Straße soll demnächst ein neues Mehrfamilienhaus entstehen, dazu im hinteren Grundstücksbereich ein Gebäude, in das die Johanniter-Unfall-Hilfe als Mieterin einziehen will.

Von Volker Hagemann