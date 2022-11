Zu Besuch bei „Hallo Deutschland“

Den Auftakt macht der sechsten Neujahrsempfang der Senioren-Union mit CDU-Bundestagsabgeordnetem Christian Haase am Sonntag, 22. Januar, um ab 11 Uhr im Gasthof Zur Post. Er spricht über die Bundespolitik und die Profilierung der CDU. Haase ist zugleich Bundesvorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU.

Einen Monat später folgt am 22. Februar, ab 11 Uhr mit Raphael Tigges, Mitglied des Landtags und Kreisvorsitzender der CDU, der zehnte „Politische Aschermittwoch“ im Holter Schloßkrug. Sein Thema: „Wie wir NRW als Nummer 1 in eine sichere Zukunft führen.“

Mit der Betriebsbesichtigung bei Groku Kunststoffe GmbH am Donnerstag, 23. März, ab 11 Uhr setzt die Senioren-Union ihr erfolgreiches Firmen-Forum fort. Der Treffpunkt ist bei der Firma, Fosse Bredde 1.

Zum „Interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne“ referiert Beigeordneter Olaf Junker, der Geschäftsführer der Gewerbepark Senne GmbH ist, am Donnerstag, 20. April, ab 15 Uhr im Gasthof zum Kuhkamp.

Ein weiteres kommunales Thema hat die Senioren-Union mit dem Besuch der Kläranlage im Ort aufgegriffen, die auf dem neuesten Stand der Technik arbeitet. Die Führung am Dienstag, 23. Mai, ab 14.30 Uhr übernimmt Günter Radke. Treffpunkt ist am Wapelweg 45.

Der Besuch beim ZDF in Mainz am Lerchenberg am Dienstag, 20. Juni, ist der Abschluss des Programms im ersten Halbjahr. Neben einer Führung im ZDF steht auch die Teilnahme an der Sendung „Hallo Deutschland“ in Aussicht. Vorher können die Teilnehmer die Mainzer Innenstadt am Dom und am Rheinufer erkunden. Abfahrt ist um 6 Uhr am Holter Bahnhof, 6.15 Uhr am Kühlen Grund in Stukenbrock. Anmeldungen für vollständig Geimpfte nimmt ab sofort Klaus-Jürgen Streck unter Telefon 05207/2276 entgegen.

Die Programm-Flyer sind an alle 134 Mitglieder der Senioren-Union verschickt worden, und liegen bei Banken und Sparkassen sowie im Rathaus und an öffentlichen Stellen aus.