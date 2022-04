Zukunftstag im Rathaus

Noch einen Platz für den Zukunftstag in der kommenden Woche? Die Stadtverwaltung in Werther bietet noch Möglichkeiten.

Wer beim Girl‘s und Boy‘s Day am nächsten Donnerstag, 28. April, die Stadtverwaltung kennenlernen möchte, sollte sich schnell bei Gleichstellungsbeauftragter Carla Winkenjohann (c.winkenjohann@gt-net.de oder Tel. 05203/ 705-62) melden.

Es können noch einige wenige Plätze für die Berufserkundung abseits der klassischen Geschlechterrollen vergeben werden (ab 5. Klasse aufwärts). Nach einer gemeinsamen Begrüßung und einer Rallye durchs Rathaus bekommen Mädchen Einblicke in Berufe aus dem Umweltbüro, dem Bauhof und dem Bauamt, während Jungs Eindrücke in der Gleichstellungsstelle und der Stadtbibliothek sammeln können – also Berufsfelder, an die sie vielleicht gar nicht gedacht haben.