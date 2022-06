Zum 50. Mal nach Spiekeroog

Wenn in wenigen Wochen die Sommerferien starten, bricht auch die Ev. Kirchengemeinde Werther wieder zu den beliebten Kinder- und Jugendfreizeiten auf. Für Kurzentschlossene gibt es gute Neuigkeiten: auf der Kinderfreizeit nach Spiekeroog gibt es noch wenige freie Plätze. Die Fahrt nach Spiekeroog hat in Werther eine große Tradition. Zum 50. Mal setzen sich in diesem Jahr Busse Richtung Nordsee in Bewegung. Mit an Bord: 84 Jungen und Mädchen im Alter von neun bis 13 Jahren.

Für die große Gruppe haben die über 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden unter der Freizeitleitung von Pastor Bernd Eimterbäumer ein spannendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Neben großen Showabenden anlässlich des Freizeitjubiläums wird es auch ein lustiges Mitarbeiter-Suchspiel im Dorf und eine verrückte Berufe-Messe geben, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in nicht immer ernst gemeinte Berufe erhalten. In morgendlichen Bibelarbeiten, eigenen Gottesdiensten und persönlichen Tagesausklängen erzählen die Ehrenamtlichen von ihren Erfahrungen im Glauben an Gott. Zahlreiche Sport- und Schwimmangebote sowie jede Menge kreativer Bastel-Workshops runden die Freizeit ab. Traditionell wird zur Mitte der Freizeit ein großes Bergfest gefeiert.

Worum es in diesem Jahr geht, wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht verraten. „Für kurzentschlossene Jungen und Mädchen gibt es noch die Möglichkeit sich für die Freizeit anzumelden“, erklärt Bernd Eimterbäumer. „Ganz wenige Plätze sind noch frei.“ Der große Traum des Mitarbeitenden-Teams wäre es wieder jedes Bett im Walter-Requardt-Heim auf Spiekeroog zu belegen. Die Freizeit findet in den letzten drei Sommerferien-Wochen vom 19. Juli bis 08. August statt. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.freizeiten.kirche-werther.de.