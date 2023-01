Zum Abschied eine typische Predigt

Pfarrer Reinhard E. Bogdan hat in mehr als 32 Jahren die evangelische Friedenskirche in Schloß Holte-Stukenbrock geprägt und gestaltet

Schloß Holte-Stukenbrock

„Eine Ära geht zu Ende.“ Ein großes Wort, das allerdings in diesem Fall passt. Der Superintendent des Kirchenkreises Gütersloh, Frank Schneider, hat am Sonntag Pfarrer Reinhard E. Bogdan (64) entpflichtet. Mehr als 500 Menschen kamen in die Friedenskirche, um „ihren“ Pfarrer zu feiern, der mehr als 32 Jahre die evangelische Kirchengemeinde geleitet und geformt hat.

Von Monika Schönfeld