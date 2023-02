Neu im Programm der Stadtführer ist eine Fahrt in die Senne am Samstag, 25. März. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof Schloß Holte. Die Fahrt dauert fünf Stunden, der Preis für Erwachsene und Kinder beträgt jeweils 22 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 05207/9299980 oder 9553704.

Ganz ruhig begibt sich Schäfer Thomas Rüping auf die große Weide an der Heidschnuckenschäferei, um den Besuchern viel über die Schafe zu erzählen. Dabei erklärt er auch seinen Hirtenstab, auf dem er sich während der Hüte abstützen, aber mit dem er auch zur Schur die Schafe am Bein einfangen kann.

Die Senne ist eine Landschaftsform, die sich von Detmold bis Gütersloh und von Bielefeld bis Paderborn erstreckt. In den vergangenen Jahren sind die Stadtführer in der Regel ein Stück Richtung Süden in den Kreis Paderborn in die Senne gefahren. Dieses Mal wollen sie das variieren und werden mehr nach Norden fahren.

Dort ist der ehemalige Kreis Bielefeld das Ziel, zu dem Schloß Holte-Stukenbrock von 1970 bis 1973 gehörte. Erst 1973 wurde der Kreis Bielefeld aufgelöst und Schloß Holte-Stukenbrock dem Kreis Gütersloh zugeordnet. Es jährt sich somit dieses Ereignis zum 50. Mal und somit ist es ein guter Zeitpunkt, den Blick in Richtung Norden zu werfen.

Die Teilnehmer besuchen das Schulmuseum Osthus-Schule in Bielefeld-Senne, das eine Fülle von Objekten aus alten Schulzeiten zu bieten hat. Auch eine historische Schulstunde steht dort auf dem Programm. Die Osthus-Schule wurde 1895 gebaut und bestand als Schule bis 1971. 1995, genau 100 Jahre nach Gründung der Schule, wurde das Schulmuseum ins Leben gerufen.

Im Anschluss fahren sie weiter auf einen bereits 1556 erstmals urkundlich erwähnten Hof, der somit eine lange Geschichte aufzuweisen hat. Hier besuchen die Teilnehmer den Schäfer Thomas Rüping und seine Schafe mit den jungen Lämmern. Der Schäfer berichtet uns von seiner Arbeit mit den Schafen und seinen Hunden. Sowohl Schafe als auch Hunde werden dort sein. Es besteht auch die Möglichkeit, die Lämmer zu streicheln.