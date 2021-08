Zunächst Pannen bei ÖPNV-Umstellung

Obwohl der neue Anbieter auf den 22 Buslinien im Linienbündel Nord sich am Tag der Umstellung insgesamt zufrieden zeigte, lief nicht alles pannenfrei. In Bussen funktionierten nämlich zunächst nicht die Fahrscheinautomaten, weshalb viele Kunden umsonst mitfahren konnten.

Die ältere Dame am Busbahnhof in Halle, die am Montag in der Mittagszeit vergeblich auf „ihren“ Bus wartete und schließlich feststellen musste, dass dieser den ZOB bereits vor zehn Minuten in Richtung Werther verlassen hatte, wird mutmaßlich nicht die einzige ÖPNV-Kundin gewesen sein, die am Montag Leidtragende der großen Umstellung gewesen ist. Wie vergangene Woche berichtet, sind zum Wochenbeginn zwei wesentliche Änderungen im Busverkehr im Altkreis Halle eingetreten.