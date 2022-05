Zuschussgeschäft statt Umsatzbringer

Auch wenn abgespeckt wird: Erdbeerkuchen - wie hier bei der Eröffnung 2019 - wird es am Erdbeer-Sonntag in Werthers Cafés auf alle Fälle geben. Details werden noch abgestimmt.

In den 90-er Jahren füllte sich die Wertheraner Innenstadt Mitte Mai zum Stadtfest. Als die Hochzeiten vorbei waren, sollte ein Konzept mit „KuKuK“, also mit Kunst, Kultur und Kirmes, wieder neuen Schwung in die Tradition bringen. Was am Ende eine Mai-Kirmes blieb, brachte 2015 erstmals im Juni die Leute wieder auf den Geschmack: Die Idee vom Erdbeerfest in Werther war geboren.