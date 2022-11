Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Holter Straße sind am Montagabend um 18.10 Uhr zwei Frauen schwer verletzt worden.

Frontalzusammenstoß auf der Holter Straße vor der Einmündung in die Schlossstraße in Schloß Holte-Stukenbrock

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Holter Straße sind am Montag zwei Frauen schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es, als eine 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Kia die Holter Straße in Richtung Schlossstraße befuhr. Vor der Einmündung in die Schlossstraße kam die Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Mazda einer 28-jährigen Gütersloherin zusammen, die in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Beide Frauen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Kräfte der Feuerwehr abgebunden.