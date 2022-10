Zwei Heilpraktikerinnen unter einem Dach

Die Heilpraktikerin Ute Schniedermann ist jetzt als Untermieterin in die Praxis von Nadine Blankenburg, Osteopathin und Heilpraktikerin, ins Medicum am Kornblumenweg eingezogen.

Heilpraktikerin Ute Schniedermann (rechts) ist jetzt als Untermieterin in die Praxis von Heilpraktikerin und Osteopathin Nadine Blankenburg ins Medicum am Kornblumenweg eingezogen.

Ute Schniedermann (56) hat 1983 Arzthelferin gelernt und war in Bielefeld bei einem Allgemeinmediziner beschäftigt, der viel von Naturheilkunde gehalten hat. „Die Naturheilkunde war in die Schulmedizin integriert“, sagt Ute Schniedermann. In der Erziehungszeit für ihre beiden Kinder reifte in Ute Schniedermann die Überzeugung, „das möchte ich auch machen“. Denn bei den Kindern halfen die bewährten Naturheilmittel sehr gut.