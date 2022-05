Zwei Vermisste im dichten Qualm finden

Im dichten Qualm in einem unbekannten Objekt die Rettung von Vermissten zu üben, ist für Einsatzkräfte der Feuerwehr sehr wertvoll. Aus diesem Grund kamen die Haller über'n Berg nach Werher zum Üben am H.-W.-Meyer-Gebäude.

Die Haller Feuerwehr ist für die Übung mit einer Drehleiter am H.W.-Meyer-Gebäude an der Engerstraße in Werther angerückt.

Dichte Rauchschwaden quellen aus der Hintertür des leerstehenden Hauses an der Engerstraße. Große Einsatzfahrzeuge und Dutzende Feuerwehrleute wuseln organisiert über den Parkplatz mitten in Werther. Was dramatisch aussieht für die vorbeifahrenden Autofahrer, ist am Freitagabend zum Glück nur eine Übung des Feuerwehr-Löschzuges Halle.