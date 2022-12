„Zwölf Jahre nicht gekümmert“

Erstmals bezieht der Heimatverein Schloß Holte-Stukenbrock Stellung im Streit um die „Ostdeutsche Heimatstube“ im Heimathaus 1. Wie mehrfach berichtet, hatte der Bund der Vertrieben (BdV) – in Person des Vorsitzenden Hans Lebersorger und Horst Dieter Schmelzer, Anfang August dem Heimatverein vorgeworfen, die Ostdeutsche Heimatstube ohne ihr Wissen ausgeräumt zu haben. Dazu nehmen Erhard Daudel, seit Anfang Juli Vorsitzender des Heimatvereins, und sein Stellvertreter Karl-Wilhelm Förster, jetzt ausführlich Stellung:

Der Heimatverein hat die Ostdeutsche Heimatstube im Heimathaus ausgeräumt. Der Vorstand des Heimatvereins sagt jetzt in einer Stellungnahme, warum das geschah.

„Die ostdeutsche Heimatstube im Heimathaus 1 wurde 1976 von Georg Tarras gegründet und konnte im August 1978 mit der Eröffnung des ersten Heimathauses besucht werden. Träger und Eigentümer ist der Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock (HVV). (Siehe hierzu auch beim Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa unter „Ostdeutsche Heimatsammlungen (überregional)“ unter folgendem Link: https://www.bkge.de/Heimatsammlungen/Verzeichnis/Ueberregional/Schloss-Holte-Stukenbrock.php). Die Aussage „Träger und Eigentümer ist der Heimat- und Verkehrsverein“ macht deutlich, dass das Inventar - mit Ausnahme persönlicher Leihgaben – dem Heimat- und Verkehrsverein gehört.

Die Betreuung der Ostdeutschen Heimatstube erfolgte durch die BdV-Mitglieder Georg Tarras und später durch Horst Volkmer, der auch im Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins vertreten war und dort verschiedene Aufgaben für den HVV wahrgenommen hat. Horst Volkmer zeigte sehr großes Engagement nicht nur in der Betreuung der ostdeutschen Heimatstube. Nach seinem Ableben im Jahre 2010 war trotz mehrfacher Nachfragen und Bemühungen seitens des HVV niemand aus der Ortsgruppe Schloß Holte-Stukenbrock des BdV bereit, im Vorstand des HVV mitzuarbeiten.

Im Heimathaus 1 (links) war die Ostdeutsche Heimatstube untergebracht. Im Heimathaus 2 daneben finden standesamtliche Trauungen und Veranstaltungen statt, in der Remise (rechts) sind landwirtschaftliche Geräte ausgestellt. Foto: Monika Schönfeld

Bis auf eine Ausstellung im September 2016 (einer bundesweiten Aktion der Vertriebenenverbände zum Gedenken des Unrechts und der ihnen oder ihren Vorfahren entrissenen Heimat – das Info-Material hierzu wurde durch die Verbände gestellt – fanden keinerlei Aktivitäten der Ortsgemeinschaft des BdV im Heimathaus statt, das heißt, der BdV hat sich im Prinzip über zwölf Jahre lang nicht um die ostdeutsche Heimatstube gekümmert. Selbst als eine umfangreiche Renovierung der Fußböden im Heimathaus 1 durchgeführt wurde, hat sich der BdV nicht gerührt. Offensichtlich hat er dies überhaupt nicht mitbekommen, was wiederum das zuvor Erwähnte unterstützt, dass man sich einfach nicht mehr um die Ostdeutsche Heimatstube gekümmert hat.

Auch dass der HVV jahrzehntelang die Unterhaltung dieser Stube mitfinanziert hat, sei es durch anteilige Entrichtung von Erbpacht, Versicherung, Heizung und Reinigung, hat man einfach ignoriert. Ein Interesse des BdV an der Ostdeutschen Heimatstube, so der entstandene Eindruck beim HVV, war so gut wie nicht mehr gegeben. Ebenso wenig eine Mitarbeit im HVV überhaupt.

Der Vorstand des HVV hatte bereits in seiner Sitzung im Juni diesen Jahres mit 7:1 Stimmen beschlossen, im Raum der Ostdeutschen Heimatstube ein Büro einzurichten. Nach der Mitgliederversammlung Anfang Juli 2022 hat der neu gewählte Vorsitzende des HVV mit dem Vorstand des BdV einen Termin vereinbart, um diese Angelegenheit zu besprechen.

Im Juli gewählt: Der Vorstand des Heimatvereins Schloß Holte-Stukenbrock mit (von links) Wanderwegewart Klaus Glätzer, stellvertretender Vorsitzender Karl-Wilhelm Förster, Vorsitzender Erhard Daudel, Wanderwartin Sabine Redeker, Schatzmeisterin Monika Hornung und Schriftführer Oliver Diekmann. Foto: Monika Schönfeld

Da der Vorsitzende des HVV das weitere Vorgehen aber noch einmal im eigenen Vorstand besprechen wollte, bat er den BdV um Verlegung des Termins nach dieser Vorstandssitzung. Der BdV hat dies aber nicht abgewartet und ist an die Tageszeitung gegangen, bevor ein neuer Gesprächstermin vereinbart werden konnte. Die Ostdeutsche Heimatstube wurde vom HVV ausgeräumt und das Inventar im selben Haus eingelagert. Der BdV, der zu der Zeit noch einen Schlüssel für das Heimathaus 1 hatte, erklärte dann wieder über einen Zeitungsartikel, man habe das Haus durchsucht und nichts aus der Ostdeutschen Heimatstube gefunden, obwohl das Inventar frei zugänglich in der 1. Etage des Heimathauses 1 in Kartons verpackt zum Teil auch recht offen sichtbar aufbewahrt wurde. Dass man seitens des BdV erklärte, man wisse nicht, wohin die Dinge gekommen seien, erscheint unter diesen Umständen wenig glaubwürdig.

Danach erfuhren wir wiederum aus der Tageszeitung, der BdV habe jetzt gegen den HVV Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung. Wegen des schwebenden Verfahrens hat der HVV bisher darauf verzichtet, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern. Der Heimatverein hat seinerseits am 30.11.2022 schriftlich den BdV aufgefordert, darzulegen, welche Gegenstände aus der Ostdeutschen Heimatstube nachweislich private Leihgaben sind. Diese könnten dann entsprechend in Empfang genommen werden. Eine Antwort des BdV hierzu steht bis heute noch aus. In diesem Schreiben wurde dem BdV unter anderem auch mitgeteilt, dass sämtliche Gegenstände aus der Ostdeutschen Heimatstube sorgfältig verpackt vorhanden eingelagert sind.

Umso mehr verwundert es, dass Anfang Dezember ein Artikel in einer Tageszeitung erscheint, mit der großen Überschrift: „Vertriebene vermissen weiterhin ihr Inventar“, in dem der BdV offensichtlich jetzt wider besseres Wissen weiterhin behauptet, man wisse nicht, wo die Gegenstände aus der ostdeutschen Heimatstube verblieben sind. Anzumerken ist, dass im Rahmen der Kampagne gegen den HVV der BdV durch ihm nahestehende Personen Leserbriefe initiierte, in welchen unter anderem die anderweitige Nutzung der Ostdeutschen Heimatstube durch den HVV mit der zu Ende des Zweiten Weltkrieges statt gefundenen Flucht und Vertreibung der Menschen gleichgestellt wurde. Die Leiden der damals aus den deutschen Ostgebieten Geflüchteten und Vertriebenen hier mit einer anderweitigen Nutzung eines Raumes im Heimathaus 1 gleichzusetzen, findet der HVV im Hinblick auf das damalige unsagbare Leid von Abertausenden von Menschen unerträglich.

Ein vom BdV angestrebtes Strafverfahren wurde nach Würdigung durch die Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichtes offensichtlich erst gar nicht eröffnet und möglicherweise auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Dies erfuhr der HV wiederum nur aus der Zeitung. Zu keiner Zeit wurde der HV von der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht kontaktiert. Hierzu ist anzumerken, dass die Staatsanwaltschaft eine eigenständige Behörde ist und ohne Anhörung des Amtsgerichtes entscheidet. Die Aussage in der Tageszeitung, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil zum einen der Vorsitzende noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, ist anzuzweifeln, da dies erstens für die Beurteilung eines Falles nicht relevant ist und zweitens kaum zu glauben ist, dass die Staatsanwaltschaft derart gegen die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung verstößt.“