Kreis Herford bemüht sich um Novavax

Ab nächster Woche finden die Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen in der Impfstelle in Enger nur noch freitags von 12 bis 18 Uhr statt.

Es handele sich noch um einen Beschlussentwurf, sodass der Kreis in den zentralen Impfstellen derzeit noch keine Termine mit Novavax vergeben könne. „Sobald das möglich ist, informieren wir“, heißt es aus dem Kreishaus. Darüber hinaus empfehle die Stiko gesundheitlich besonders gefährdeten Gruppen eine zweite Auffrischungsimpfung. Das bezieht sich konkret auf Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Ab nächster Woche finden die Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen in der Impfstelle in Enger nur noch freitags von 12 bis 18 Uhr statt. Bei den Terminen handelt es sich hauptsächlich um Zweitimpfungen. Die Nachfrage hat zuletzt im Vergleich zur Anfangszeit nachgelassen, sodass die Ressourcen zunächst für die Freitage und die Zweitimpfungen gebündelt werden, teilt der Kreis auf Anfrage mit.