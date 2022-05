Kreis Herford bezahlt Hebammen-Studium

Hebammen dringend gesucht: Damit sich zeitweilige Schließungen von Kreißsälen am Klinikum wie im vergangenen Herbst nicht wiederholen, investiert der Kreis erneut kräftig in die Ausbildung von Geburtshelferinnen.

Mit 113.400 Euro will der Kreis vier weiteren jungen Frauen ein Studium der Hebammenwissenschaft an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Bielefeld ermöglichen. Diese Summe deckt die Studienkosten an der privaten Hochschule.