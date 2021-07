Kreis Herford bietet Impfung für 12- bis 15-Jährige

Am kommendem Samstag, 31. Juli, können zwischen 8 und 20 Uhr im Impfzentrum in Enger 12- bis 15-Jährige geimpft werden. „Weitere Termine werden bekannt gegeben“, teilt der Kreis mit.

Kinder und Jugendliche erhalten am 31. Juli Biontech – Terminvergabe im Internet soll Mittwoch freigeschaltet werden

Für diese Impfungen ist der Impfstoff der Firma Biontech vorgesehen. Zwischen der Erst- und Zweitimpfung sollen drei Wochen liegen. Die Terminvergabe erfolgt über ein Buchungssystem auf der Internetseite des Kreises, das voraussichtlich am Mittwoch freigeschaltet wird. Weitere Informationen sollen rechtzeitig folgen, heißt es.

Vor einer Impfung muss zwingend eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen und ihrer Sorgeberechtigten durch einen Kinderarzt erfolgen. Die Einwilligung zur Impfung hat durch alle sorgeberechtigten Personen zu erfolgen, die die Kinder zur Impfung vor Ort begleiten müssen. Auch Großeltern dürfen ihre Enkel zur Impfung begleiten. Dafür müssen jedoch eine Vollmacht einer sorgeberechtigten Person sowie die von allen sorgeberechtigten Personen unterschriebene Einwilligungserklärung vorliegen.

Ausführliche Beratung notwendig

„Uns erreichen in diesen Tagen Anfragen von Bürgern, deren Kinder sich gerne impfen lassen möchten. Die entsprechende Erlaubnis, im Impfzentrum 12- bis 15-Jährige impfen zu können, haben wir zum Ende der vergangenen Woche vom MAGS bekommen. Damit verbunden waren jedoch einige Bedingungen – wie etwa die ausführliche Beratung durch Kinder- und Jugendärzte, die zunächst organisiert werden mussten. Jetzt haben wir von der Kassenärztlichen Vereinigung erfahren, dass wir den Kindern und Jugendlichen am 31. Juli ein konkretes Impfangebot machen können“, sagte Krisenstabsleiter Markus Altenhöner am Montagnachmittag.

Und weiter: „Wenn entsprechender Bedarf besteht, werden weitere Tage folgen, an denen sich 12- bis 15-Jährige impfen lassen können. Wir werden dann ausführlich und rechtzeitig informieren.“