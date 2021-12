Kreis Herford meldet 17.000 Booster-Impfungen in einer Woche

116 Corona-Neuinfektionen hat der Kreis Herford am Dienstag gemeldet. Der Inzidenzwert sank auf 382,4 (-19,2 im Vergleich zum Vortag).

Aktuell sind kreisweit 2449 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (756), Hiddenhausen (209), Bünde (477), Kirchlengern (140), Rödinghausen (55), Enger (166), Spenge (122), Vlotho (119) und Löhne (405). Die Zahl der Corona-Todesfälle liegt unverändert bei 212.

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden derzeit 44 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Zwölf von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, sechs sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 35 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Generell habe sich das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen stabilisiert, teilt der Kreis Herford mit. Die Inzidenz sei leicht zurückgegangen von 399,9 (Wert am 7. Dezember) auf nun 382,4. Die Zahl der aktuell Infizierten legte dagegen von 2.184 auf 2.449 zu.

Betrachtet man die Verteilung der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf die verschiedenen Altersgruppen, so nimmt der Anteil der älteren Altersgruppen sukzessive ab. Fast 90 Prozent aller Infizierten seien jünger als 60 Jahre, teult der Kreis Herford mit.

Die 10- bis 19-Jährigen bilden mit 21 Prozent die größte Personengruppe der Infizierten. Es folgen die 0- bis 9-Jährigen sowie die 30- bis 39-Jährigen mit je 16 Prozent. Die 40- bis 49-Jährigen machen rund 13 Prozent der Neuinfektionen aus, bei den 20- bis 29-Jährigen und den 50- bis 59-Jährigen sind es rund 10 Prozent. Der Anteil der 60- bis 69-Jährigen liegt nur noch bei knapp acht Prozent. Die Infektionen bei den über 70-Jährigen haben lediglich einen marginalen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.

17.000 Booster-Impfungen sind im Laufe der vergangenen Woche im Kreis Herford verabreicht worden. Insgesamt wurden kreisweit bislang 385.192 Impfungen gezählt – darunter fallen 159.315 Erstimpfungen, 169.856 Zweitimpfungen sowie 56.021 Boosterimpfungen (Stand: 13. Dezember).